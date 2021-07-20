Актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася яскравими фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу чарівні знімки з відпочинку, на яких з'явилася в стильному образі.

Як видно, Катя відображена в цікавих локаціях в Грузії, куди вирушила відпочивати цього літа. На деяких знімках актриса позує в короткому чорному топі, який підкреслює засмагле декольте, а доповнює образ золотисте намисто на шиї. І треба сказати, що на всіх знімках дівчина променисто посміхається.

У підписі до фотографій Нікітіна написала: "Сміху, як закоханості, не навчиш". Миколайович Толстой". Шанувальники тут же почали засипати гумористку компліментами в коментарях: "Красуня, обожнюємо твої сторіс", "Красива дуже", "Виглядаєш клас", "Смієшся дуже красиво, от би ще побачити закоханої", Красуня".

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