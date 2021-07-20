Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась яркими фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса, участница "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть очаровательные снимки с отдыха, на которых появилась в стильном образе.

Как видно, Катя запечатлена в интересных локациях в Грузии, куда отправилась отдыхать этим летом. На некоторых снимках актриса позирует в коротком черном топе, который подчеркивает загорелое декольте, а дополняет образ золотистое ожерелье на шее. И надо сказать, что на всех снимках девушка лучезарно улыбается.

В подписи к фотографиям Никитина написала: "«Смеху, как влюбленности, не научишь». Николаевич Толстой". Поклонники тут же принялись засыпать юмористку комплиментами в комментариях: "Красотка, обожаем твои сторис", "Красивая очень", "Выглядишь класс", "Смеёшься очень красиво, вот бы ещё увидеть влюблённой", "Красотка".

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