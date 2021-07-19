Зірка " жіночого кварталу" Катерина Нікітіна порадувала літнім образом в чорному купальнику з зав'язками
Одна з запальних і яскравих учасниць "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна звикла активно вести свій Instagram і розповідати про життя, а також цікаві події у вихідні дні. Зірка намагається продемонструвати не тільки постановочні кадри зі зйомок, а й особисті фото в сміливих образах.
Цього разу Катерина без збентеження показала свою фігуру, надівши чорний купальник з безліччю чорних ниточок. Довгі зав'язки, які зірка залишила на талії підкреслили її форми.
Сама Нікітіна не стала підбирати модельну позу для знімків – просто покрутилася перед дзеркалом і відправила фанатам жартівливий повітряний поцілунок.
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"Мяу 🖤 дівчатка, ще один вид зав'язувань купальників сохран Зберігайте, що б не втратити!😚 Я тільки повернулася додому, а вже 23 числа їду знову в Одесу!!! Адже там вас чекає наш @zhenskiykvartal_official 🥰 чекаю всееех😙 😌" - написала під фото Катерина.
Шанувальники відразу відповіли:
"22 ти їдеш в Одесу😂; Красуня🔥; та красуня красуня)))); ти приголомшливо виглядаєш😍; Афродіта меркне на тлі твоєї краси🔥; виглядаєш супер!; Аж дух захоплює від такої краси!!!; Краще коли купальник розв'язаний".
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