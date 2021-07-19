Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина порадовала летним образом в черном купальнике с завязками

Одна из зажигательных и ярких участниц «Женского квартала» Катерина Никитина привыкла активно вести свой Инстаграм и рассказывать о жизни, а также интересных событиях в выходные дни. Звезда старается продемонстрировать не только постановочные кадры со съемок, но и личные фото в смелых образах.

В этот раз Катерина без смущения показала свою фигуру, надев черный купальник с множеством черных ниточек. Длинные завязки, которые звезда оставила на талии подчеркнули ее формы выгодным образом.

Сама Никитина не стала подбирать модельную позу для снимков – просто покрутилась перед зеркалом и отправила фанатам шутливый воздушный поцелуй.

«Мяу 🖤 Девочки, ещё один вид завязываний купальников 👙 Сохраняйте, что б не потерять!😚 Я только вернулась домой, а уже 23 числа еду опять в Одессу!!! Ведь там вас ждёт наш @zhenskiykvartal_official 🥰 Жду всееех😙😌» - написала под фото Катерина.

Поклонники сразу ответили:

«22 Ты едешь в Одессу😂; красотка🔥; Та красотка красотка)))); Ты потрясающе выглядишь😍; Афродита меркнет на фоне твоей красоты🔥; Выглядишь супер!; Аж дух захватывает от такой красоты!!!; Лучше когда купальник развязанный».

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