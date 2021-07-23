Талантливая актриса " Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, веселая юмористка, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина часто делится с підписниками контентом в своем Instagram. Так, на этот раз звездная красавица опубликовала очаровательные снимки с отдыха в соблазнительном голубом бикини.

Как известно, девушка решила на отдых в солнечную Грузию, откуда публикует невероятные фотографии.

Фотографию Екатерина Никитина подписала цитатой известного русского писателя Валиулинна Рената:

"- Что бы ты хотела от жизни?

- Домик у моря с видом на настоящего мужчину...".

Фоловери звезды "Женского квартала" оценили прекрасную фигуру девушки.

"Фигура бомба", "Обожаю тебя","Мечтательная русалка", - пишут фанаты девушки.

Ранее Politeka писала, что блондинка из "Женского Квартала" в черном бикини раскрепостилась перед зеркалом: "Афродита меркнет на фоне".

Напомним, что звезда "Женского квартала" в мини-шортах похвасталась накачанными ножками: "Классно".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару застукали с "папиком" в гримерке: "Какие страстные взгляды".