Талантливая актриса " Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, веселая юмористка, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина часто делится с підписниками контентом в своем Instagram. Так, на этот раз звездная красавица опубликовала очаровательные снимки с отдыха в соблазнительном голубом бикини.
Как известно, девушка решила на отдых в солнечную Грузию, откуда публикует невероятные фотографии.
Фотографию Екатерина Никитина подписала цитатой известного русского писателя Валиулинна Рената:
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