Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала", Марта Адамчук похвасталась идеальным видом в платье
Артистка часто хвастается формами в разных нарядах, и нарывается на комплименты, передает Politeka.net.
Марта Адамчук разместила новое фото, в котором показала свою красивую спину в вырезе обтягивающего платья. Ткань наряда сияла, привлекая к артистке еще больше внимания.
Певица позировала на причале, любуясь красивыми видами.
Подкрепила фото жгучая брюнетка стихотворением о потере себя и любви.
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За два часа пост собрал сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети не только высказывали мнение насчет стихотворения, но также делали комплименты Адамчук.
"Отлично. Больно. До глубины души", Кррруто 👏! Грусть с ароматом надежды. Зашло и тронуло душу ❤️", "Мартуся, так красиво 🥰", "Ангелочек", - написали пользователи сети.
Отметим, Марта Адамчук с детства занимается музыкой. Звезда не только снимается в "Женском Квартале", но также пишет песни, и снимает клипы.
Красотка участвовала и снималась в украинских проектах, прежде чем попала в "Квартал 95", в котором она занимается любимым делом - поет. Но кроме этого Адамчук любит танцевать. По ее словам, танцы меняют осанку и походку девушки.
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