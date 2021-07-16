Актриса и певица из "Женского квартала" Марта Адамчук показала в сети видео страстных танцев с Максом Ежовым
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, участница "Женского квартала" Марта Адамчук часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным видео, на котором танцует с бывшим партнером Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Максом Ежовым.
Как видно, Марта и Макс запечатлены в просторном зале, они самозабвенно танцуют, не обращая внимания на того, кто их снимает. Перед камерой певица появилась в черном длинном платье, под которым видно темные лосины. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
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В подписи к видео Адамчук написала: "Это видео посвящаю @zhezhel_o, которому запросто можно снимать клипы на айфон". Пользователи тут же принялись комментировать танцы Марты и Макса: "Как красиво!", "Марта, невероятно!", "Мурашки были", "Это так красиво", "Чрезвычайно талантливая девушка", "Марта превосходна, горяча и нежна".
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