Актриса "Жіночого кварталу" Настя Оруджова погодилася взяти участь у новому сезоні популярного шоу «Танці з зірками»
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці гурту Instagram з'явилося відео, в якому співачка креативно відповіла на виклик #танціззіркаміchallenge. (Щоб подивитися -проскролльте вниз)
У ролику Оруджової навіть з'явився зірка "Кварталу" Юрій Ткач, який умовляв дівчину відмовитися від проекту.
"Не роби цього. Настя, ну подумай, назад дороги не буде. Я розумію, про що говорю. Там дуже важко. Повір, ти подумай... " - говорить він.
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Настя Оруджова прийняла естафету і в свою чергу кинула виклик колезі по "Лізі сміху" Івану Люленову ("Стоянівка", Молдова).
Відзначимо, шанувальники артистки просто захоплені такою новиною.
"О Боги 😍 😍 😍 😍 це буде найкрутіший сезон", "захват", "це ж Ахеренно КАЙФОВО!!! Нарешті", "пішла шукати другу роботу, щоб спускати зарплату на смски", "від такого вогню паркет горітиме, - пишуть в мережі.
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