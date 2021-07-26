Український актор Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав себе на новому фото

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським гумористом. Красунчик відомий за проектами"Квартал 95". Зараз Юрій зараз зайнятий над одним з проектів студії - "Одного разу під Полтавою". Чоловік активно веде в Instagram, де показує, в тому числі, і кадри зі зйомок нового сезону серіалу.

Цей раз не став винятком. Юрій показав фото, на якому був у вишиванці. Ткач дивився в камеру, показуючи своє невдоволення. Фото вийшло досить кумедним.

"Вже два місяці йдуть зйомки серіалу Одного разу під Полтавою ...

Мені здається, що вишиванка вже вросла в мене ...))) ",- написав Юрій.

Фанати, включаючи Єфросиніну, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Всі зйомки і зйомки. Ніякого особистого життя, ага?", "Молодець", "Вам все одно йде", "класний серіал і ви", "але як же тобі красиво, Юра", "нічого страшного, зате любиш Україну". "Ткач, чому такий сумний, задумливий?".

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