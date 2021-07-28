Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач сховався за стіл, почувши страшні звуки
Юрій Ткач бере участь у різних зйомках, повідомляє Politeka.net. Артист подобається глядачам завдяки своїй харизмі й почуттю гумору.
Зараз повним ходом йдуть зйомки нового сезону серіалу "Одного разу під Полтавою", в якому Ткач грає головну роль. Герой зірки "Квартал 95" потрапляє в різні кумедні ситуації.
У своєму сторіс в Instagram Юрій Ткач показав, як створюється одна з нових серій. На відео чуються звуки стрілянини і вибухів через конфуз, що стався під час приготування страви.
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Переляканий герой серіалу заховався за стіл і на четвереньках перебрався в безпечне місце, а тим часом кухар захищався кришкою від каструлі.
Після того як режисер крикнув: "Знято!", Ткач видав: "Вас коли-небудь ставили колінами на гречку?". У відповідь пролунав сміх: "Ось, що ми пропустили!",- почувся коментар за кадром.
Зазначимо, "Одного разу під Полтавою" - спін-офф ситкому "Країна У", в якому розповідається про життя Юри і його дружини Яринки.
Юрій Ткач не тільки знімається в серіалах, але також в різних шоу. Зокрема, кілька років тому він брав участь у шоу "Танці з зірками".
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