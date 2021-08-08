Переможець шоу "Танці з зірками" і новий суддя шоу "Україна має талант" поділився одкровенням

Як передає Politeka.net, Женя Кот є відомим танцюристом. Він прославився на проєкті "Танці з зірками", де отримав перемогу разом з актрисою Ксенією Мішиною. Як відомо, нещодавно телеканал "СТБ" оголосив про те, що восени виходить оновлена версія шоу "Україна має талант" і предстаїли нових суддів - Сергія Притулу, Ксенію Мішину і Євгена Кота.

Цього разу танцюрист поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Євген стоїть під час зйомок програми "Україна має талант".

"Мені дуже подобається моя нова роль в шоу "Україна має талант". Це не легко, особливо коли говориш ні! Потрібно знайти правильні слова щоб надихнути людину, а не просто відмовити їй!

А тим часом ми ще чекаємо талановитих!

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Шанувальники засипали компліментами Євгена: "Красивий і чесний" , "Як завжди виглядаєш чудово", "А нам як подобається!", "Най-най".

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