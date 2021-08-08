Победитель шоу "Танці з зірками" и новый судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот поделился откровением

Как передает Politeka.net, Женя Кот является известным танцором. Он прославился на проекте "Танці з зірками", где получил победу вместе с актрисой Ксенией Мишиной. Как известно, недавно телеканал "СТБ" объявил о том, что осенью выходит обновленная версия шоу "Україна має талант" и предстаили новых судей - Сергея Притулу, Ксению Мишину и Евгения Кота.

На этот раз танцор поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Евгений стоит во время съемок программы "Україна має талант".

"Мне очень нравится моя новая роль в шоу "Україна має талант". Это не легко, особенно когда говоришь Нет! Нужно найти правильные слова чтобы вдохновить человека, а не просто отказать ей!

А тем временем мы еще ждем талантливых!

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Поклонники засыпали комплиментами Евгения: "Красивый и честный", "Как всегда выглядишь великолепно", "А нам как нравится!", "Самый-самый".

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