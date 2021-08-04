Известный ведущий Григорий Решетник показал украинцам закулисье шоу "Україна має талант"
Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий и шоумен Григорий Решетник стал новым ведущем нового сезона легендарного шоу "Україна має талант". В своем микроблоге в Instagram он показал яркие кадры из закулисья съемок кастингов, которые недавно стартовали. Продюсеры шоу также назвали обновленный состав членов жюри – ими стали телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.
В ролике, который показал Григорий можно увидеть, как проходили съемки, в кадр попали не только участники, которые пришли на кастинг, но и члены жюри и некоторые люди из съемочной группы. Сам же Решетник на видео все время пританцовывает.
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В подписи к публикации Григорий написал: "Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью, а пока вашему вниманию бэкстейдж со съемок "Україна має талант". Окунитесь в атмосферу вместе СТБ".
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