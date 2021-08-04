Известный ведущий Григорий Решетник показал украинцам закулисье шоу "Україна має талант"

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий и шоумен Григорий Решетник стал новым ведущем нового сезона легендарного шоу "Україна має талант". В своем микроблоге в Instagram он показал яркие кадры из закулисья съемок кастингов, которые недавно стартовали. Продюсеры шоу также назвали обновленный состав членов жюри – ими стали телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

В ролике, который показал Григорий можно увидеть, как проходили съемки, в кадр попали не только участники, которые пришли на кастинг, но и члены жюри и некоторые люди из съемочной группы. Сам же Решетник на видео все время пританцовывает.

В подписи к публикации Григорий написал: "Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью, а пока вашему вниманию бэкстейдж со съемок "Україна має талант". Окунитесь в атмосферу вместе СТБ".

Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника уехала от мужа, прихватив младшего сына: "Ночной аэропорт, и мы...".

Как сообщала Politeka, Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: "У них…".

Также Politeka писала, что Решетник слил тайны закулисья "Холостячки" со Златой Огневич: "Будет больше мужчин".