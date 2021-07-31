Жена украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника рассказала о перелете с сыном

Григорий и Кристина Решетники уже более 10 лет состоят в браке, сообщает Politeka.net. У пары трое сыновей - Иван и Дмитрий, и младший Александр который появился на свет не так давно.

Супруги стараются почаще проводит время вместе с сыновьями, однако в этот раз дружное семейство решило разделиться. Об этом Кристина сообщила в своем посте и в сторис Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка опубликовала кадры пустого аэропорта Борисполь, где она катила коляску с младшим сыночком. Время на кадрах "4.49".

"Ночной аэропорт, и мы с моим прекрасным Сашуней летим...", - рассказала жена телеведущего.

На кадрах женщина также показала, как держит малыша на руках в аэропорту, а затем уже в самолете.

"4 утра 🤪 Мы полетели ✈️ Первая поездка наша с Сашей вдвоем ❤️

Как думаете, куда мы направляемся?", - написала она, улетев от мужа, который сейчас работает в Киеве.

За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:

"Супермамочка 💐😘", "К старшим сыновьям ❤️", "К бабушке и мальчикам", "В Ивано-Франковск, куда ж еще 😂", "К бабушке", "К маме ))", "Эта сладкая булочка ну так похожа на отца Гришу, где та мама была когда Сашку лепили 😍😍😍❤️❤️❤️".

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