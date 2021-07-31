Жена украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника рассказала о перелете с сыном
Григорий и Кристина Решетники уже более 10 лет состоят в браке, сообщает Politeka.net. У пары трое сыновей - Иван и Дмитрий, и младший Александр который появился на свет не так давно.
Супруги стараются почаще проводит время вместе с сыновьями, однако в этот раз дружное семейство решило разделиться. Об этом Кристина сообщила в своем посте и в сторис Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Красотка опубликовала кадры пустого аэропорта Борисполь, где она катила коляску с младшим сыночком. Время на кадрах "4.49".
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Известный продюсер рассказал о Вакарчуке и "мутках" за кулисами Голосу країни: "Куча дурных идей"
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Яна Глущенко из «Дизель шоу» показала красавчика-мужа, «оседлав» его на камеру: «Мой невероятный…»
Тригубенко показал, в каких условиях живет после провала в "Холостячке": "Я голодный"
"Ночной аэропорт, и мы с моим прекрасным Сашуней летим...", - рассказала жена телеведущего.
На кадрах женщина также показала, как держит малыша на руках в аэропорту, а затем уже в самолете.
"4 утра 🤪 Мы полетели ✈️ Первая поездка наша с Сашей вдвоем ❤️
Как думаете, куда мы направляемся?", - написала она, улетев от мужа, который сейчас работает в Киеве.
За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:
"Супермамочка 💐😘", "К старшим сыновьям ❤️", "К бабушке и мальчикам", "В Ивано-Франковск, куда ж еще 😂", "К бабушке", "К маме ))", "Эта сладкая булочка ну так похожа на отца Гришу, где та мама была когда Сашку лепили 😍😍😍❤️❤️❤️".
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника в купальнике взбудоражила пышными формами
Как сообщала Politeka, Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе
Также Politeka писала, ведущий "Холостячки" Решетник позволил заглянуть за кулисы нового "Україна має талант"