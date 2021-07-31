Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник прокомментировал расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта
Своей видение ситуации он озвучил в интервью «Фактам».
«Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными», - отметил Григорий.
Вместе с тем Григорий не теряет надежды, что Александр и Ксения снова будут вместе.
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«Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе», - признался телеведущий.
Напомним, 16 июля Ксения Мишина огорошила поклонников признание о расставании с Александром Эллертом.
«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение», - написала тогда она на своей странице в Инстаграм.
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