Ведущий шоу «Холостячка» Григорий Решетник прокомментировал расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Своей видение ситуации он озвучил в интервью «Фактам».

«Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными», - отметил Григорий.

Вместе с тем Григорий не теряет надежды, что Александр и Ксения снова будут вместе.

«Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе», - признался телеведущий.

Напомним, 16 июля Ксения Мишина огорошила поклонников признание о расставании с Александром Эллертом.

«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение», - написала тогда она на своей странице в Инстаграм.

Напомним, "Холостячка" Мишина в купальнике повалялась под солнышком, удивив украинцев видом: "Усы и бородка небольшая"

Также, Эллерт внезапно "облысел", а Мишина отпустила челку и перешла на украинский: как живет пара после расставания

Ранее сообщалось, "Холостячка" Мишина после расставания с Эллертом решилась на новый проект: "Теперь мы снова заходим...."