Жена украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника похвасталась фигурой в купальнике

Уже более 10 лет телеведущий состоит в браке с Кристиной Решетник, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает троих сыновей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.

Несмотря на три беременности и роды, супруга Григория выглядит очень эффектно. Красотка похвасталась фигурой в одном из новых постов в Инстаграм. На снимке Кристина позировала в купальнике и шортах.

Лифчик обтянул грудь, подчеркнув ее объемы. Завершила она образ стильными аксессуарами. Примечательно, что Кристина поставила геолокацию "Одесса".

"Горячее лето ❤️‍🔥", - написала Решетник.

За 40 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев, вызвав неоднозначную реакцию в Сети.

"Горячая мамочка", "Кристина, Вы хороши и без такого открытого декольте! Чересчур уж выставили напоказ, сравнившись уровнем с озабоченными се**и барышнями. Вы выше этого, поверьте!", "😍😍Вауу", "😍не будут говорить, что надо сделать 🍏 🍏. Природа сама все сделала)))", "Наконец добрались на морько 🦪😉🐙💙", "Очень хорошо выглядите❤️", - написали пользователи сети.

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