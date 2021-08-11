Приглашенной судьей на новом кастинге популярного талант-шоу "Україна має талант" стала известная певица Руслана Лыжичко

Как пишет Politeka.net, роль постоянных судей нового сезона "Україна має талант", который является адаптацией самого успешного мирового формата Got Talent, будут исполнять шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим стал Григорий Решетник.

Кроме этого, на каждом кастинге в составе звездного жюри будет появляться и четвертый судья. По словам организаторов, это будут олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.

Так, на предыдущих кастингах приглашенными звездными судьями стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и телеведущая Маша Ефросинина. На новом кастинге к ним присоединилась народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

"Грандиозный проект "Україна має талант" открывает много уникальных талантов нашей страны. Я счастлива стать его частью и хочу получить заряд вдохновения от участников! Уверена, это будет яркий сезон!",- восхищенно сказала Руслана.

Напомним, что Руслана представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2004, откуда привезла победу.

"Рады видеть Руслану Лыжичко в составе звездного жюри?"- спрашивают продюсеры.

Ранее Politeka писала, что победитель "Танцев со звездами" и новый судья "Україна має талант" рассказал, что творится на шоу: "Это не легко".

Напомним, что Притула удивил снимком с Ефросининой на съемках "Україна має талант": "надо доточить шпагат".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом: "вы себе не представляете...".