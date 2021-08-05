Відомий телеведучий Сергій Притула поділився з шанувальниками світлиною, де позує разом з Машею Єфросініною

Як пише Politeka.net, 40-річний автор і співпродюсер україномовного гумор-шоу "Вар'яти" зі Збаража вперше опинився в суддівському кріслі популярного шоу "Україна має талант". Разом із ним нові таланти шукатимуть Ксенія Мішина та Женя Кот. Ведучим нового сезону шоу став Григорій Решетник. Вести бекстейдж буде співачка Jerry Heil.

Прем’єра новго сезону шоу "Україна має талант" відбудеться осінню на телеканалі "СТБ", а зараз тривають зйомки. Так, однією із запрошених суддей стала Маша Єфросініна, з якою Притула опублікував фото у своєму Instagram.

"@mashaefrosinina ще прийдеш на "Україна має талант"?", - запитав Притула.

Єфросініна з гумором відповіла, що треба ще трохи доточити шпагат.

Шанувальники шоумена оцінили публікацію та залишили багато коментарів. На пост Притули відгукнулася й Леся Нікітюк, яка написала, що вона обов’язково прийде.

" Прям постер на стіну бери і вішай ) Класні", " Гарні, наші любі!!!!!!😂😂😂😂🙌🙌🙌🙌😍😍😍😍", " Нарешті друзі бачитимуться і на роботі теж🔥", " І знову разом👏", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, Притула жорстко "обламав" Мішину, перетворилася на копію Саніної: "Сьогодні я цікавенька".

Нaгaдaємо, що Решетник показав, що діється за лаштунками зйомок нового "Україна має талант" з Притулою і Мішиною: відео.

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