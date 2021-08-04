Актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина стала однією з трьох зіркових суддів нового сезону шоу "Україна має талант"

Зйомки проекту, який за задумом організаторів стане подарунком українцям до 30-річчя Незалежності, вже стартували.

Так, проводити кастинги Мішиній допомагають Євген Кот і Сергій Притула. Крім того, є ще й четвертий, так званий "запрошений суддя". Ним вже була ведуча Маша Єфросиніна, а тепер - переможниця "Євробачення 2004" Руслана Лижичко.

Мішина показала яскраві кадри зі зйомок чергового ефіру в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Ксенія, незважаючи на муки (лікарі напередодні поставили їй діагноз "спазм м'язів"), змогла подолати пекельний біль у спині й повернутися на проект. Дівчина постала в кадрі в наряді з кремовим закритим верхом, розшитим камінням.

Розмістившись за суддівським столом, актриса показала, хто знаходиться поруч з нею.

"З нами сьогодні Русланочка...", - оголосила вона, а співачка тут же склала долоні в сердечко. Пожвавився на задньому фоні і Євген Кот.

Коли Мішина відвернула камеру, то вимовила: "Господи, яка вона... Весела! Така, прям, ух, божевільна жінка!". Вираз її обличчя заслуговував в цей момент окремого "Оскара".

Руслана тим часом пограла на камеру воістину видатними біцепсами.

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