"Холостячка" Ксенія Мішина показала косплей на солістку The Hardkiss Юлію Саніну

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала популярною українською актрисою. Красуня підвищила популярність після шоу"Холостячка". Красуня після цього зустрічалася з переможцем шоу Олександром Еллертом, але нещодавно пара розлучилася. Зараз Мішина бере участь у зйомках "Україна має талант", образ для якого показала в Instagram.

На новому фото Ксенія здалася в синьому піджаку і з безліччю кісок, повторивши образ Юлії Саніної з групи The Hardkiss.

"Сьогодні я цікавенька", - сказала Мішина.

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"Ось яка я цікава косплею під Юлію Саніну", - відповів Притула.

Варто відзначити, що Мішина була не тільки схожою завдяки кіскам на Саніну, але і в подібних кольорах. Красуня не так давно використовувала подібний лук для виступів.

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