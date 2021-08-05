Известный телеведущий Сергей Притула поделился с поклонниками фотографией, где позирует вместе с Машей Ефросининой

Как пишет Politeka.net, 40-летний автор и сопродюсер украиноязычного юмор-шоу "Варьяты" из Збаража впервые оказался в судейском кресле популярного шоу "Україна має талант". Вместе с ним новые таланты будут искать Ксения Мишина и Женя Кот. Ведущим нового сезона шоу стал Григорий Решетник. Вести бэкстейдж будет певица Jerry Heil.

Премьера нового сезона шоу "Україна має талант" состоится осенью на телеканале "СТБ", а сейчас продолжаются съемки. Так, одной из приглашенных судьей стала Маша Ефросинина, с которой Притула опубликовал фото в своем Instagram.

"@mashaefrosinina еще придешь на "Україна має талант"?",- спросил Притула.

Ефросинина с юмором ответила, что нужно еще немного доточить шпагат.

Поклонники шоумена оценили публикацию и оставили много комментариев. На пост Притулы откликнулась и Леся Никитюк, которая написала, что она обязательно придет.

"Прям постер на стену бери и вешай ) классные", " красивые, наши дорогие!!!!!!😂😂😂😂🙌🙌🙌🙌😍😍😍😍", "Наконец друзья будут видеться и на работе тоже 🔥", "и снова вместе 👏 ", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, Притула жестко "обломал" Мишину, превратилась в копию Саниной: "Сегодня я любопытная".

Напомним, что Решетник показал, что творится за кулисами съемок нового "Україна має талант" с Притулой и Мишиной: видео.

A еще Politeka сообщала, что Руслана появилась на Украине имеет талант, Мишину аж "перекосило": "Господи, какая...".