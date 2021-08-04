Відомий ведучий Григорій Решетник показав українцям закулісся шоу "Україна має талант"

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий і шоумен Григорій Решетник став новим ведучим нового сезону легендарного шоу "Україна має талант". У своєму мікроблозі в Instagram він показав яскраві кадри із закулісся зйомок кастингів, які нещодавно стартували. Продюсери шоу також назвали оновлений склад членів журі - ними стали телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

У ролику, який показав Григорій можна побачити, як проходили зйомки, в кадр потрапили не тільки учасники, які прийшли на кастинг, а й члени журі і деякі люди зі знімальної групи. Сам же Решетник на відео весь час пританцьовує.

У підписі до публікації Григорій написав: "Прем'єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени, а поки вашій увазі бекстейдж зі зйомок"Україна має талант". Пориньте в атмосферу разом СТБ".

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