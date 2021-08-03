Шоумен Сергій Притула, спробувавши свої сили на політичній арені, повернувся до улюбленого ремесла

Так, 40-річний автор і співпродюсер україномовного гумор-шоу «Вар'яти» вперше опинився в суддівському кріслі популярного шоу "Україна має талант". Правда, певний досвід в оцінюванні артистів у Сергія вже є - завдяки Нацвідбору на "Євробачення".

Після програшу на виборах в мери Києва восени минулого року (став третім після Віталія Кличка і Олександра Попова), Притула не зміг відмовитися від привабливої пропозиції взяти участь у відомому проєкті. За словами Сергія, його переповнюють емоції від того, що йому довірили таку відповідальну посаду.

"Є певне хвилювання, адже одна справа коментувати виступи людей, а зовсім інша ― це оцінювати їхні виступи безпосередньо в програмі. Однак сподіваюся, що мій життєвий і кар'єрний досвід мені допоможе!", - прокоментував він СТБ.

Ключовим моментом у прийнятті рішення для Сергія стала можливість приєднатися до "потужної команди". Довгий час він був глядачем "Україна має талант", а тепер зможе впливати на ситуацію зсередини.

"Ну, і, давайте відверто, ви б відмовилися від можливості долучитися до найкрутішого талант-шоу в країні?", - підсумував Притула.

Незважаючи на ажіотаж з приводу своєї нової ролі в телепроєкті, шоумен все ж не залишив амбіції в сфері управління. У своєму останньому пості в Instagram Притула похвалився тим, що вступив на магістра з громадського управління та адміністрування.

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