"Я тут ні до чого"

Дочка переможця "Холостячки" Олександра Еллерта висловилася про його розставання з актрисою Ксенією Мішиною

Як відомо, у фіналі "Холостячки" головна героїня шоу Ксенія Мішина зупинила свій вибір на авторі-сценаристі "Кварталу 95" Олександрі Еллерті. Пара запевняла, що їхні стосунки реальні і близько року продовжувала зустрічатися, проте нещодавно Мішина без будь-яких очевидних причин оголосила про їх розставання і відмовилася коментувати цю тему надалі.

Сам Еллерт також не розкриває причину того, що сталося, проте раз у раз робить туманні натяки про неї. Як пише Politeka.net, на цей раз Олександр показав відео, на якому його 13-річна дочка Еля відповідає на питання про них з Мішиною.

Еллерт запропонував своїм підписникам поспілкуватися з Елею, ставлячи їй різні питання. В одному з повідомлень дівчинку попросили " помирити тата з Ксюю». На цю пропозицію Еля відповіла досить категорично.

"Смішно, смішно, дуже смішно! Я в цьому нічого не вирішую! Це їхнє життя, я тут ні при чому. Спасибі", - заявила дівчинка.

"Спасибі, Еля! Спасибі хоча б тобі, що ти це розумієш", - додав у свою чергу Еллерт.

Нагадаємо, Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною.

Як повідомляла Politeka, Еллерт і рибалка з «Холостячки» показали, як розважаються в одних плавках.

Також Politeka писала, що Мішина видала правду, чому заговорила українською після розриву з Еллертом.