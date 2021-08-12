Дочь победителя «Холостячки» Александра Эллерта высказалась о его расставании с актрисой Ксений Мишиной
Как известно, в финале «Холостячки» главная героиня шоу Ксения Мишина остановила свой выбор на авторе-сценаристе «Квартала 95» Александре Эллерте. Пара уверяла, что их отношения реальные и около года продолжала встречаться, однако недавно Мишина без каких-либо очевидных причин объявила об их расставании и отказалась комментировать эту тему в дальнейшем.
Сам Эллерт также не раскрывает причину случившегося, однако то и дело делает туманные намеки о ней. Как пишет Politeka.net, на этот раз Александр показал видео, на котором его 13-летняя дочь Эля отвечает на вопрос о них с Мишиной.
Эллерт предложил своим подписчикам пообщаться с Элей, задавая ей разные вопросы. В одном из сообщений девочку попросили «помирить папу с Ксю». На это предложение Эля ответила довольно категорично.
«Смешно, смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю! Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо», - заявила девочка.
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Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
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«Спасибо, Эля! Спасибо хотя бы тебе, что ты это понимаешь», - добавил в свою очередь Эллерт.
Напомним, Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной.
Как сообщала Politeka, Эллерт и Рыбак из «Холостячки» показали, как развлекаются в одних плавках.
Также Politeka писала, что Мишина выдала правду, почему заговорила на украинском после разрыва с Эллертом.