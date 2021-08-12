"Я тут ни при чем"

Дочь победителя «Холостячки» Александра Эллерта высказалась о его расставании с актрисой Ксений Мишиной

Как известно, в финале «Холостячки» главная героиня шоу Ксения Мишина остановила свой выбор на авторе-сценаристе «Квартала 95» Александре Эллерте. Пара уверяла, что их отношения реальные и около года продолжала встречаться, однако недавно Мишина без каких-либо очевидных причин объявила об их расставании и отказалась комментировать эту тему в дальнейшем.

Сам Эллерт также не раскрывает причину случившегося, однако то и дело делает туманные намеки о ней. Как пишет Politeka.net, на этот раз Александр показал видео, на котором его 13-летняя дочь Эля отвечает на вопрос о них с Мишиной.

Эллерт предложил своим подписчикам пообщаться с Элей, задавая ей разные вопросы. В одном из сообщений девочку попросили «помирить папу с Ксю». На это предложение Эля ответила довольно категорично.

«Смешно, смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю! Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо», - заявила девочка.

«Спасибо, Эля! Спасибо хотя бы тебе, что ты это понимаешь», - добавил в свою очередь Эллерт.

Напомним, Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной.

Как сообщала Politeka, Эллерт и Рыбак из «Холостячки» показали, как развлекаются в одних плавках.

Также Politeka писала, что Мишина выдала правду, почему заговорила на украинском после разрыва с Эллертом.