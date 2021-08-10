Известная украинская актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом полностью погрузилась в работу
Ксения Мишина является известной украинской актрисой, поэтому постоянно задействована в разных проектах. из-за этого пользователи сети Инстаграм очень внимательны к ее поведению и неожиданным переменам, в том числе и смене языка, как в этот раз.
В последнее время все видео артистка начала записывать только на украинском языке, однако у звезды много поклонников за пределами Украины, и они начали массово писать ей вопросы о том, почему звезда стала записывать такие ролики, ведь многие не понимают ее родной язык.
«Ой, давно хотела записать это видео, специально для всех на русском языке, ребят. Дело в том, что сейчас начался новый проект, да. И сейчас я должна выучить, максимально овладеть украинским языком.
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Для меня это очень важно! Поэтому, пожалуйста, потерпите, просто в моей жизни сейчас очень важный период, где я должна постоянно говорить на украинском языке. Что ж, встречайте!» - рассказала в ролике Ксения о переменах.
Ксения приобрела еще большую известность после своего участие в проекте "Холостячка", где познакомилась с Александром Эллертом. Недавно, пара объявила о своем расставании, но подробностей поклонники так и не знают.
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