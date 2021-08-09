Известная украинская актриса, героиня шоу " Холостячка" Ксения Мишина уехала на небольшой отдых

Популярная актриса в последнее время начала записывать Сторисы исключительно на украинском языке. Поскольку у звезды много съемок, она начала все чаще показывать только рабочие процессы и прекратила говорить о личном.

Как оказалось, недавно артистка рассталась с возлюбленным Александром Эллертом весьма неожиданно и предупредила, что не будет отвечать на вопросы, а также комментировать ситуацию. Именно поэтому интерес к личной жизни артистки возрос, и она максимально скрыла эту тему от любопытных глаз.

В этот раз знаменитость решила показать, как отправилась на небольшой отдых в одиночестве и уже начинает наслаждаться временем с самой собой без экс-возлюбленного и слухов об их воссоединении:

«Вот сейчас я отдохну от всех, какая тут только красота» - рассказывает Ксения в видео.

Также Ксения рассказала, что часто читает комментарии под постами украинских знаменитостей.

"Иногда я могу, когда у меня есть время, посидеть и почитать комментарии под постами знаменитостей. И поняла, что есть две категории людей: одни - никогда не позволят себе писать гадость, а есть - плохое отродье, которым всю жизнь нужно сидеть в кабинетах психотерапевтов ", - заявила Мишина.

Напомним, что Мишина после разрыва с Эллертом возмутила украинцев признанием об украинском языке.

Как Politeka писала, сияющая Мишина и победитель "Танцев со звездами" снова вместе, об Эллерте ни слова.

Также Politeka сообщала, что финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки с Мишиной.