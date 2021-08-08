Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно рассталась с Александром Эллертом, заговорила об одиночестве
Известная актриса не так давно объявила о расставании с комиком "Квартал 95" Александром Эллертом, которого выбрала на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.
Экс-возлюбленные не раскрывают причину такого решения. Сейчас оба продолжают вести свои страницы в Инстаграм.
В новом же посте артистка порассуждала об одиночестве. Текст Мишина подкрепила фото, на котором показывает свою мокрую спину после купания.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
В Украине снова вводят жесткие штрафы, от 1700 до 5100 гривен: кому и за что придется заплатить
Кароль с гордостью засветила массивное кольцо на безымянном пальце: "Прям Хюррем Султан"
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
По словам артистки, некоторые пытаются "забить" чувство одиночества общением. Мишина раньше пыталась сама справиться, но поняла, что общение с разными людьми помогает пережить ей тяжелые моменты.
"Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха", - написала актриса.
Ксения отметила, что сейчас ей нравится самой спать, и тишина.
"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду", - рассказала артистка.
Мишина считает, что в одиночестве рождается творчество, и начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле.
Напомним, что "Холостячка" Мишина без одежды показала, как мучается с украинским языком спросонья
Как сообщала Politeka, Мишиной после расставания с Эллертом понадобилась срочная помощь врача
Также Politeka писала, что уставшая и одинокая Мишина в постели "отхлестала" обидчиков звезд