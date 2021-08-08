Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно рассталась с Александром Эллертом, заговорила об одиночестве

Известная актриса не так давно объявила о расставании с комиком "Квартал 95" Александром Эллертом, которого выбрала на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.

Экс-возлюбленные не раскрывают причину такого решения. Сейчас оба продолжают вести свои страницы в Инстаграм.

В новом же посте артистка порассуждала об одиночестве. Текст Мишина подкрепила фото, на котором показывает свою мокрую спину после купания.

По словам артистки, некоторые пытаются "забить" чувство одиночества общением. Мишина раньше пыталась сама справиться, но поняла, что общение с разными людьми помогает пережить ей тяжелые моменты.

"Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха", - написала актриса.

Ксения отметила, что сейчас ей нравится самой спать, и тишина.

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду", - рассказала артистка.

Мишина считает, что в одиночестве рождается творчество, и начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле.

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