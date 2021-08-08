Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно рассталась с Александром Эллертом, заговорила об одиночестве

Известная актриса не так давно объявила о расставании с комиком "Квартал 95" Александром Эллертом, которого выбрала на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net.

Экс-возлюбленные не раскрывают причину такого решения. Сейчас оба продолжают вести свои страницы в Инстаграм.

В новом же посте артистка порассуждала об одиночестве. Текст Мишина подкрепила фото, на котором показывает свою мокрую спину после купания.

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По словам артистки, некоторые пытаются "забить" чувство одиночества общением. Мишина раньше пыталась сама справиться, но поняла, что общение с разными людьми помогает пережить ей тяжелые моменты.

"Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха", - написала актриса.

Ксения отметила, что сейчас ей нравится самой спать, и тишина.

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду", - рассказала артистка.

Мишина считает, что в одиночестве рождается творчество, и начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле.

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