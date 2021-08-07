Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина не так давно заговорила на украинском языке, и пока только учится

Звезда долгое время общалась с украинцами на русском языке, но с недавних пор решила перейти на украинский, сообщает Politeka.net.

Как оказалось, артистка теперь находится в составе жюри "Україна має талант", поэтому старается разговаривать только на украинском.

Пока Ксении приходится нелегко подбирать слова. В частности в новых сторис она появилась с полотенцем на голове, без макияжа и одежды.

Мишина заявила, что недавно проснулась, пытаясь высказаться на украинском, но все же вставляя слова на русском.

"Доброе утро! Сегодня я проснулась в 14.00 и это просто... какое-то... блаженство, как это сказать... Хочу всем пожелать прекрасного... хорошего дня и очень крутых позитивных эмоций. Ах, нужно было немного поспать и все", - с улыбкой рассказала актриса.

Отметим, кроме Мишиной в жюри нового сезона "Україна має талант" будет еще три судьи - телеведущий Сергей Притула и танцор Евгений Кот постоянные, а четвертый - приглашенный.

Новые выпуски начали снимать в четь 30-летия независимости Украины.

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