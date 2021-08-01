Актриса, главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина обратилась к заслуженному артисту Украины Андрею Фединчику, который устроил драку в Киеве

Фединчик устроил драку на столичной дороге 24 июля. Актер ехал на электросамокате зигзагами, возмущая других водителей. Однако, когда те начали ему сигналить, артист стал вести себя агрессивно, попытался насильно вытащить одного из водителей из машины, матерился, а позже, когда его попытались утихомирить, вырывался и бился головой.

Позже Фединчик записал видеообращение, в котором признался, что у него проблемы с контролем гнева. Он попросил прощения зха свой поступок. Также Андрей отметил, что обратился за помощью к специалисту, чтобы решить эту проблему.

Отметим, на откровения коллеги отреагировала Ксения Мишина.

«Федюш , осознание - это уже трансформация и новая ступень . Это всегда происходит через конфликт . Зато теперь ты увидел четко проблему и решаешь ее», - написала она.

Напомним, Сумская публично обратилась к заслуженному артисту Украины после скандальной драки.

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