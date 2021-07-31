Известный актер, заслуженный артист Украины и муж звезды «Крепостной» Наталки Денисенко Андрей Фединчик обратился к украинцам с признанием о своей скандальной драке в Киеве

24 июля Фединчик оказался в центре внимания, устроив драку на столичной дороге. Актер ехал на электросамокате зигзагами, возмущая других водителей. Однако, когда те начали ему сигналить, артист начал вести себя агрессивно, попытался насильно вытащить одного из водителей из машины, матерился, а позже, когда его попытались утихомирить, вырывался и бился головой.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Фединчик опубликовал видеообращение к украинцам, в котором признался, что у него проблемы.

«Я не умею контролировать свой гнев…Вы поймите, когда человек кричит, что ненавидит весь мир, а ему никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе. Меня это не оправдывает…», - рассказал актер.

Он признался, что подобная ситуация случилась с ним не в первый раз: у артиста уже случался срыв, однако тогда обошлось без драк.

На этот раз Фединчик решил, что сам не справляется, и обратился к специалисту.

«Я буду заниматься этим вопросом уже серьезно. Я хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем этой ситуации», - добавил актер.

Стоит отметить, что жена в этой ситуации полностью его поддержала.

«Андрюша, я верю в тебя и люблю!!! Горжусь что ты нашёл в себе силы сделать такой важный шаг!», - написала Денисенко.

Она также поделилась постом в его поддержку в своем Инстаграм.

Прокомментировала ситуацию и Ольга Сумская.

«Андрейчик, искренне! Срывы у всех бывают…Наталочка, поддерживаю тебя!», - обратилась актриса к Фединчику и Денисенко.

Напомним, муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве, видео позора: был неадекватен и бился головой.

Как сообщала Politeka, заслуженный артист Украины устроил драку на дороге, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко сделала пронзительное заявление после агрессивной выходки мужа.