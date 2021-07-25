Мужчина на электросамокате создавал ваврийную ситуацию на дороге

Вчера вечером, 24 июля, мужчина на электросамокате создавал аварийную ситуацию на дороге, а потом вступил в конфликт с водителями. Как оказалось драку с водителем устроил украинский актер Андрей Фединчик, муж известной звезды "Крепостной" Натальи Денисенко.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Авторы публикации отметили, что Фединчик ехал на электросамокате зигзагами прямо посреди дороги. Неудивительно, что это не понравилось водителям. Они начали сигнались ему, а актер отреагировал на это весьма агрессивно.

Фединчик подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно авто. Тот в ответ брызнул балончиком ему в лицо.

Отмечается, что актер вел себя неадекватно, поэтому потребовалось применить силу, чтобы его утихомирить.

«Человек был неадекватен, очень возмущался, что ему сигналили. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой», – говорится в сообщении.

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