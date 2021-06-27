Актриса Наталка Денисенко порадовала новым кадром

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко приступила к сьемкам нового сезона нашумевшой ленты. Ее героиня Лариса Яхонтовая — шальная и веселая девушка, буйный характер которой валит наповал всех мужчин.

Кадром со съемочной площадки она поделилась в Instagram.



Она опубликовала кадр, на котором запечатлена в образе своей героини — Ларисы Яхонтовой. Она одета в черную шубку с меховым воротником и воланами на рукавах. Наряд дополнили собранные в пучок волосы и аккуратные украшения — серьги. Также она примеряла шляпку, украшенную кружевом и белыми бусинками.

Фото передало весь спектр глубинных эмоций. Портретный кадр крупным планом получился очень живым и честным, ведь задумчивый, меланхоличный и печальный взгляд будто пробирает до глубины.

Подписчики решили приободрить девушку и засыпали ее комплиментами, а также были поражены взглядом ее грустных глаз.

"Такой глубокий взгляд , Вы очень красивая . Природная красота без тонны косметики и пластики сейчас такое редкость", "В одном взгляде сколько жизни", "Наш лучик", "Шикарный взгляд", "Как всегда прекрасна", - оставили комментарии пользователи сети.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном корсете показала безупречные изгибы.

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