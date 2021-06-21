Популярная украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников роскошной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой Ксении Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красотка показала в своем микроблоге роскошные кадры из новой фотосессии, на которых предстала в необычном нежном образе.

На новых фотографиях Наталка запечатлена в светлой фотостудии с поставленным светом и профессиональным оборудованием. Перед камерой актриса появилась в интересном светлом наряде – это платье с прозрачным корсетом, сквозь которое просвечивается белое белье. Свой образ красотка дополнила прозрачными кружевными перчатками. Ее волосы собраны в аккуратную прическу и украшены белым бантом, а на лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фото Денисенко написала: "Начало новой недели, а у меня так и не было выходных. Лето – сезон съёмок. Знаете, почему? Как думаете? Сейчас работаю в поте лица (в прямом смысле, ведь сегодня +32), для того что бы осенью/зимой/весной вы не скучали, а смотрели сериальчики со мной. А ещё сегодня День Летнего солнцестояния. Очень сильный энергетически день, пишите списки Желаний и Благодарите!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами: "Такая светлая и нежная", "Счастья вам", "Красавица", "Красотка, обожаю сериалы с вами", "Очень нежно", "Наталка, успехов тебе, будь счастлива", "Какая красивая", "Богиня красоты!".

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко засветила содержимое своего полупрозрачного корсета: "Как вам?".

Как сообщала Politeka, Денисенко после съемок в "Крепостной" откровенно высказалась о сериале: "В этот проект меня притянула...".

Также Politeka писала, что Звезда "Крепостной" Денисенко в полупрозрачном топе впечатлила движениями на пилоне: "Я кручу!".