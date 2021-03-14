Зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко сколихнула публіку одкровенням

Як передає Politeka.net, 31-річна кума "Холостячки" Ксенії Мішиної опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.

Рудоволоса Наталя в одному халатику сиділа на колінах в ліжку, повернувшись до камери спиною. Дівчина опустила погляд, повернувши голову до плеча. В руках вона тримала келих з напоєм.

"Насолодитися неділею 🤍 сьогодні таке завдання у мене️ ️☑️ Наступного тижня, буде дуже важлива подія, пов'язана зі здоров'ям близької людини, і я трохи переживаю... але все ж вірю, що все буде добре 🙏 а інтуїція мене ніколи не підводила 👌 і Вам бажаю віри і прекрасного дня🤍 😘", - розговорилася актриса.

Користувачі підтримали Денисенко в коментарях: "Яка ви прекрасна 🔥"; "Красива 😍"; "Все Буде Добре!🙏 🙏 ❤ ️ 🔥"; "Все буде добре, інакше і не може, тим більше якщо стільки людей в це вірить🙏"; "Все закінчиться добре! Не переживай!"; "Все буде хеппі енд, навіть не сумнівайся!🙌 👍 👈 😀 ❤ ️"; "гарної і веселої неділі ❤️".

Раніше ми розповідали, Наталя довела до мурашок сміливою фотосесією в Буковелі. Дівчина позувала в бікіні біля відкритого басейну з гарячою водою.

"Чоловік зробив красиві фотки. Такі гріх не викласти. Згодні? Бачите, фото в купальнику можна зробити і в Буковелі. Скажу чесно, не дивлячись на -9 я дуже намагалася втягувати живіт заради фотки!",- поділилася Денисенко.

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Денисенко приспустила кофту, подражнивши пікантним виглядом:" Просто принадність"

Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Денисенко приспустила кофту, подражнивши пікантним виглядом: "Просто диво"

Також Politeka писала, що зірка "кріпак" в пікантній фотосесії розкрила всі секрети, Цимбалюк не витримав: "а з ким це ти?"