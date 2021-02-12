Украинская актриса Наталья Денисенко, прославившаяся благодаря роли в сериале "Крепостная", покорила эффектной фигуркой на фоне зимнего пейзажа

Как передает Politeka.net, украинская актриса Наталья Денисенко обладает и талантом, и красивой внешностью. На своей странице в Instagram звезда "Крепостной" показала стройные формы в купальнике на фоне заснеженных карпатских гор.

Наталья Денисенко восхитила впечатляющими снимками, сделанными в Буковеле. Актриса в крохотном купальнике показала упругие формы, идеальные ножки и плоский животик, красиво позируя у теплого бассейна под открытым небом.

На фото Наталья стоит боком к камере, картинно подняв одну руку ко лбу. Второй рукой она держалась за поручень, чтобы сохранить равновесие. Актриса сверкнула упругой грудью, которая пряталась за светлым купальником, и похвасталась манящими бедрами.

На втором снимке Денисенко продемонстрировала захватывающий "вид сзади" повернувшись к камере спиной. Крохотные трусики не смогли прикрыть сочные ягодицы, а то, как актриса выгнула спинку, наверняка свело ее поклонников с ума.

На третьей фотографии Денисенко после красивых поз на морозе побыстрее нырнула в бассейн, чтобы согреться у небольшого водопада. Звезда закрыла свои глаза и наслаждалась теплотой прозрачной воды и свежестью прохладного воздуха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

"Муж сделал красивые фотки. Такие грех не выложить. Согласны? Видите, фото в купальнике можно сделать и в Буковели. Скажу честно, не смотря на -9 я очень старалась втягивать живот ради фотки!!! Потому что "карпатські частування - це щось",- подписала свою публикацию Наталья Денисенко.



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