Українська актриса Наталія Денисенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Кріпосна", побалувала шанувальників пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фото, на яких позувала без штанів. На Денисенко були білі колготки і об'ємний в'язаний светр. Дівчина приспустила кофту, оголивши зону декольте і плечі. Образ вийшов дуже жіночним і романтичним. При цьому він був досить спокусливим, адже актриса позувала без штанів.

«Неділя. У мене така вихідна неділя, що вихідныше не придумаєш. Сьогодні весь день вдома. Наступного тижня починаються пригоди, тому це байдикування буде особливо цінне", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Красуня, просто диво, Найкраща актриса», «вишукано і елегантно. Дуже гарний колір волосся, без відтінку червоного, а саме золотистий», «Наталя, ви так схожі на актрису Ірину Алфьорову в молодості. Ви красуня!", "Гарний ранок в Наташі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Наталії Денисенко 31 рік. Вона знімається в кіно і серіалах з 2011 року. Широку популярність їй принесла роль в "Кріпостній".

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