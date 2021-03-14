Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко всколыхнула публику откровением

Как передает Politeka.net, 31-летняя кума "Холостячки" Ксении Мишиной опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе.

Рыжеволосая Наталья в одном халатике сидела на коленях в постели, повернувшись к камере спиной. Девушка опустила взгляд, повернув голову к плечу. В руках она держала бокал с напитком.

"Насладиться воскресеньем 🤍 Сегодня такая задача у меня☑️ На следующей неделе, будет очень важное событие, связанное со здоровьем близкого человека, и я немного переживаю... но все же верю, что все будет хорошо 🙏 А интуиция меня никогда не подводила 👌 И вам желаю веры и прекрасного дня 🤍😘", - разоткровенничалась актриса.

Пользователи поддержали Денисенко в комментариях: "Какая вы прекрасная 🔥"; "Красивая 😍"; "Всё будет хорошо!🙏🙏❤️🔥"; "Всё будет хорошо, иначе и не может, тем более если столько людей в это верит🙏"; "Все закончится хорошо! Не переживай!"; "Всё будет хэппи энд, даже не сомневайся!🙌👍👈😀❤️"; "хорошего и веселого воскресенья ❤️".

Ранее мы рассказывали, Наталья довела до мурашек смелой фотосессией в Буковели. Девушка позировала в бикини возле открытого бассейна с горячей водой.

"Муж сделал красивые фотки. Такие грех не выложить. Согласны? Видите, фото в купальнике можно сделать и в Буковели. Скажу честно, не смотря на -9 я очень старалась втягивать живот ради фотки!", - поделилась Денисенко.

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