Украинская актриса Наталья Денисенко, которая прославилась после роли в сериале "Крепостная", загипнотизировала кадрами из ванной

Наталья Денисенко с 2017 года замужем за актером Андреем Фединчиком, сообщает Politeka.net. Сейчас супруги воспитывают сына, Андрея, которого крестила коллега актрисы - Ксения Мишина. В результате две звезды стали кумовьями.

Наталья Денисенко активно ведет страницу в Инстаграм. На новых кадрах красотка без смущения понежилась с пенкой в ванне. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Хотелось бы мне так проводить свой вечер, но пока ванна с пенкой 🛁 мне встречается только на фото и видео съемках 😅

Но и я за это я очень благодарна 🤍🙏🤍



А вы из категории душ 🚿 или ванна 🛀🏽?", - рассказала артистка.

Публикация собрала почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Nata hot 🔥", "Вот видите.и муж приревновал...", "Сказочная красавица Украиночка!", "Он не ревнует😂 муж просто спинку хотел потереть😂🔥", "Очень красивая", "😂😂😂 муж занервничал😂на работееее она на работееее😂😂😂😂", "Ах, какая соблазнительница😍", "❤️ Наталья, все еще будет! 👏❤️", "Ванная😍😍😍", "И душ и ванна ❤️", "Душ больше люблю 😀", "Ванная... очень хорошо снимает усталость 😘", - написали пользователи сети.

Отметим, на Инстаграм Натальи Денисенко подписаны 225 тысяч пользователей сети. Кроме сериала "Крепостная", актриса снялась в «Папаньках-2», «Клан Ювелиров», «Село на Миллион» и других.

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко засветила содержимое своего полупрозрачного корсета: "Как вам?"

Как сообщала Politeka, Денисенко после съемок в "Крепостной" откровенно высказалась о сериале: "В этот проект меня притянула..."

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