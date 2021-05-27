Знаменитая украинская актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталья Денисенко показала необычный весенний образ, прикрыв свое тело цветами

Звезда поделилась нежным фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Денисенко решила раскрыть свою женственную сторону, превратившись в настоящее воплощение весны.

На снимке актриса позирует в оригинальном полупрозрачном корсете. При этом, вместо какой-либо другой одежды она вставила прямо в корсет целый букет цветов в бело-розовой гамме. С таким оригинальным нарядом актриса выглядела очень свежо.

Ее образ дополнили распущенные волосы и легкий макияж, который выглядел очень естественно. В подписи к снимку Денисенко призналась, что это одно из ее любимых весенних фото.

«Как вам наше творчество? Я обожаю цветы», - написала актриса.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Вау!! Идея цветочного корсета супер. Представляю, как сладко вам пахла тубероза на фотосессии», «Невероятная красота», «Богиня», «Талантливая актриса! Чувственная, нежная девушка! Восхищаюсь всегда!», «Вы самая красивая, честно», «это фантастическая красота и большой сюрприз», «Шикарная как всегда», «Цветы шикарные, но просто меркнут перед вашей красотой, Наталочка», «Такая красивая, нежная Натали. Очень любим!», «Наташка – цветущая девушка!», - пишут люди.

Напомним, Денисенко после съемок в "Крепостной" откровенно высказалась о сериале: "В этот проект меня притянула...".

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Денисенко в полупрозрачном топе впечатлила движениями на пилоне: "Я кручу!".

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко в платье с вырезом залезла на стол, поразив кадрами: "Самая-самая".