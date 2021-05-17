Это не так просто, как кажется

Знаменитая украинская актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталья Денисенко продемонстрировала впечатляющую физическую форму на пилоне

Как сообщает Politeka.net, актриса поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Как и многие ее коллеги, Денисенко следит за своей формой и не забывает о физических нагрузках. В частности, актриса показала, как занимается на пилоне.

На кадрах звезда под руководством тренера запрыгивает на пилон и начинает медленно крутиться вниз головой, вытягивая ногу.

«Я кручу!», - не может сдержать восторг Денисенко.

Для занятий она выбрала белый костюм с коротким топом с прозрачными рукавами и юбкой-шортами.

Позже актриса продемонстрировала еще одно движение.

«Кажется, что так просто это сделать, правда?», - поинтересовалась Денисенко у подписчиков.

Судя по всему, эти занятия приносят ей удовольствие.

Ранее мы писали, что Денисенко продемонстрировала свой новый образ.

На фото Денисенко показалась в платье с вырезом, демонстрируя стройные ножки. Красотка залезла на стол, понежившись среди ваз с цветами.

Актриса рассказала о том, как любит солнечную погоду.

«Ну как же я мечтаю что бы не нужно было каждый день изучать температуру воздуха, влажность и порывы ветра!!! Что бы просто надеть что-то легкое и приятное и побежать на весь день из дома», - написала она.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко показала, как получает удовольствие на работе: "Вот оно: самый приятный момент".

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Денисенко показала, как выглядит в обычной жизни без парика и грима: "Боже...".

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко в платье с вырезом залезла на стол, поразив кадрами: "Самая-самая".