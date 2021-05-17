Знаменитая украинская актриса и звезда сериала «Крепостная» Наталья Денисенко продемонстрировала впечатляющую физическую форму на пилоне
Как сообщает Politeka.net, актриса поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Как и многие ее коллеги, Денисенко следит за своей формой и не забывает о физических нагрузках. В частности, актриса показала, как занимается на пилоне.
На кадрах звезда под руководством тренера запрыгивает на пилон и начинает медленно крутиться вниз головой, вытягивая ногу.
«Я кручу!», - не может сдержать восторг Денисенко.
Для занятий она выбрала белый костюм с коротким топом с прозрачными рукавами и юбкой-шортами.
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Позже актриса продемонстрировала еще одно движение.
«Кажется, что так просто это сделать, правда?», - поинтересовалась Денисенко у подписчиков.
Судя по всему, эти занятия приносят ей удовольствие.
Ранее мы писали, что Денисенко продемонстрировала свой новый образ.
На фото Денисенко показалась в платье с вырезом, демонстрируя стройные ножки. Красотка залезла на стол, понежившись среди ваз с цветами.
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«Ну как же я мечтаю что бы не нужно было каждый день изучать температуру воздуха, влажность и порывы ветра!!! Что бы просто надеть что-то легкое и приятное и побежать на весь день из дома», - написала она.
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