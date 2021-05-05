Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", показала, как едет на работу без грамма макияжа и прически
Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко, которая известна по ролям в театральных постановках и кино, активно ведет социальные сети. Девушка успела собрать сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где постоянно радует фанатов новым контентом.
"Еду на работу - лицо должно быть просто чистое, маникюр - соответствующий персонажу", - подписала видео из автомобиля актриса.
После этого Денисенко показала ролик, в котором уже в гримерке преображается для съемок в сериале - уже с прической - роскошными длинными локонами, аккуратно подобраными по боках, но еще не переоделась.
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"Боооооооже, ну как же мне нравятся вот такие длинные волосы", - сказала Денисенко.
По словам актрисы, ей очень нравиться образ ее героини Ларисы с беременным животиком. Актриса показала подписчикам красивый образ своей героини в шикарном платье оливкового цвета с подборками и бантиками - очень нежно.
Позже актриса также поделилась сценами из съемочного майданчика, пока она с еще одной коллегой наблюдали за кулисами и ожидали своей очереди для выхода.
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