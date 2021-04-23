Украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников нежными кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой актрисы Ксении Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть необычные снимки из новой фотосессии, на которых появилась в обворожительном образе.

Как видно, Наталка запечатлена в светлой интересной локации, она меняет позы и выражения лица, но смотрит в объектив томным взглядом. Перед камерой актриса появилась в нежном образе – на ней короткое полупрозрачное платье-рубашка с корсетом, под которым просвечивается светлое белье. Этот наряд подчеркнул изящные формы и стройные ножки красотки. Свой образ она дополнила необычными туфельками с прозрачными элементами. Ее волосы собраны белым бантом, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Денисенко предложила поклонникам пофантазировать. "Пока я еду домой в страшнючих пробках, давайте выберем настроение вечера по фото: 1-удовольствие, 2-загадочность, 3-счастье. Ставьте свой вариант в комментариях". Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезд, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Белый ангел", "Какая красота", "Счастье. Наилучшее состояние для прекрасного вечера", "Безумно красиво", "Отличные фото, какая красота", "Просто королева. Красотка", "Роскошная", - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: "Просто прелесть".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" в пикантной фотосессии раскрыла все секреты, Цымбалюк не выдержал: "А с кем это ты?".