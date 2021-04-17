Известная украинская звезда Наталка Денисенко, звезда сериала "Крепостная", показала, как проводит досуг
Как пишет Politeka.net, Наталка Денисенко уже давно стала популярной актрисой, покорив сердца фанатов окончательно после сериала "Крепостная". Девушка активно ведет Instagram, дополнительно подогревая интерес к своей персоне. Так, в этот раз актриса показала, как принимает ванную с пеной. Девушка закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь процессом.
"В такую погодку нужно только так, а не вот это вот все. Сходить в душ или ванну для меня это стопроцентный способ «родиться заново»! Как бы я не уставала, но после 40минутных водных процедур я выхожу счастливая и любящая весь мир. Поэтому мой совет: важно найти какое-то занятие, которое 100% может вам быстро помочь убирать негатив и делать вас счастливыми – это рецепт счастливой жизни. Но, иногда, конечно, бывают дни, когда мне приходиться жить в ванне. Есть у вас такой способ? Ну-ка, делитесь", — написала Денисенко под фото.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию: "У меня вязание крючком. Но в ванне посидеть тоже люблю. И после неё чай с мятой и кусочком рафинада", "А я в такую погоду люблю делать себе подарки. Тем более сейчас онлайн заказывать проще некуда", "Красотка", "Королева".
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Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: "Просто прелесть".
Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».
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