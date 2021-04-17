Известная украинская звезда Наталка Денисенко , звезда сериала "Крепостная", показала, как проводит досуг

Как пишет Politeka.net , Наталка Денисенко уже давно стала популярной актрисой, покорив сердца фанатов окончательно после сериала "Крепостная". Девушка активно ведет Instagram, дополнительно подогревая интерес к своей персоне. Так, в этот раз актриса показала, как принимает ванную с пеной. Девушка закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь процессом.

"В такую погодку нужно только так, а не вот это вот все. Сходить в душ или ванну для меня это стопроцентный способ «родиться заново»! Как бы я не уставала, но после 40минутных водных процедур я выхожу счастливая и любящая весь мир. Поэтому мой совет: важно найти какое-то занятие, которое 100% может вам быстро помочь убирать негатив и делать вас счастливыми – это рецепт счастливой жизни. Но, иногда, конечно, бывают дни, когда мне приходиться жить в ванне. Есть у вас такой способ? Ну-ка, делитесь", — написала Денисенко под фото.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию: "У меня вязание крючком. Но в ванне посидеть тоже люблю. И после неё чай с мятой и кусочком рафинада", "А я в такую погоду люблю делать себе подарки. Тем более сейчас онлайн заказывать проще некуда", "Красотка", "Королева".

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: "Просто прелесть".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».

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