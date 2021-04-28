Популярная украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников милым кадром

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой Ксении Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красотка публиковала в сторис кадры с веселой вечеринки с подругами и кумовьями, среди которых была и Ксения, которая только что вернулась из съемок в Хорватии. А теперь показала очаровательное фото, в подписи к которому обратилась к украинским женщинам.

На новом снимке Наталка запечатлена в интересной локации, она присела в кресло и мило позирует, поражая свежим видом. Перед камерой красотка появилась в стильных белых брюках и светлом клетчатом пиджаке с перламутровыми пуговицами. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только очаровательная улыбка, она смотрит прямо в камеру.

В подписи к фотографии Денисенко заговорила о суперженщинах. "Многие женщины страдают что у них не получается, я и сама иногда вступаю в эту гонку. Но, это как бы НЕ НОРМАЛЬНО! Я имею в виду не быть такой супервуман, а пытаться БЫТЬ какой-то! То есть НЕ собой! Есть же и тренд на «женщину мать» и «независимую одиночку». Но только дело в том, что женщины мечутся из угла в угол пытаясь соответствовать какой-то картинке. А я думаю, надо просто РЕАЛЬНО признаться себе; как ты хочешь жить! и БЫТЬ той, КАКОЙ ТЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!", - написала актриса, обращаясь к украинкам.

Напомним, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: "Просто прелесть".

Как сообщала Politeka, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».

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