Знаменитая украинская актриса Наталка Денисенко показала, как сама устроила себе роскошную фотосессию

Звезда сериала «Крепостная» поделилась с поклонниками необычными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Обычно знаменитости делятся с фанатами готовым результатом своих профессиональных фотосессий. Однако, Денисенко не только организовала свою собственную съемку, но и показала видео с ее процессом.

На новом видео актриса сначала сама расставляет реквизит, а затем позирует в наряде, также подобранном собственноручно. Сначала Денисенко фотографировалась в белом платье, затем добавила к нему белоснежную шубку, а позже позировала уже в одной шубе, лежа на полу.

«Весь стиль этой фотосьемки я придумала сама. Я обожаю белые вещи, лёгкость, красоту и нежную сексуальность», - подписала кадры актриса.

В комментариях к видео отметилась Ольга Сумская.

«Роскошная Натали», - написала легендарная актриса.

Поклонники Денисенко также не смогли пройти мимо такого поста.

«Как всегда просто Невероятно красивая», «Ты жемчужина нашей Украины!», «Это безумно красиво!!! У вас очень классный вкус!», «Ангел Шанель», - пишут люди.

Ранее Денисенко показала фото, на котором она присела в кресло и мило позирует, поражая свежим видом. Перед камерой красотка появилась в стильных белых брюках и светлом клетчатом пиджаке с перламутровыми пуговицами.

Напомним, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом.

Как сообщала Politeka, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко приспустила кофту, подразнив пикантным видом: «Просто прелесть».

Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" в пикантной фотосессии раскрыла все секреты, красавчик Цымбалюк не выдержал: "А с кем это ты?".