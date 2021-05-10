Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда "Крепостной", показала себя в чувственном образе
Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко стала известна украинцам благодаря ролям в театре и кино. Красотка активно развивает социальные сети, подогревая к своему творчеству интерес.
На фото Денисенко показалась в платье с вырезом, демонстрируя стройные ножки. Красотка залезла на стол, понежившись среди ваз с цветами.
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С такой погодой можно жить, правда?.
Ну как же я мечтаю что бы не нужно было каждый день изучать температуру воздуха, влажность и порывы ветра!!! Что бы просто надеть что-то легкое и приятное и побежать на весь день из дома.
Вот вот закончиться весна, а погода переменчива как осенью.
Может на меня подписаны какие-то специалисты из гидрометцентра????)))) расскажите когда это время наступит???? Неужели только летом?", - написала Наталья.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"У нас дождь", "В какой вы школе учились в Чернигове?", "Невероятная", "Какая же ты красивая", "Наталь, самая-самая", "Наверное уже летом, завтра обещают ночью - снова. Прекрасная".
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