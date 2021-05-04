Известная украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", рассказала о тренировках с пилоном

Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко, которая известна по ролям в театральных постановках и кино, активно ведет социальные сети. Девушка успела собрать сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где постоянно радует фанатов новым контентом.

В этот раз Денисенко показала ролик, в котором демонстрировала свои умения на пилоне. Девушка запрыгнула на шест, покрутившись вокруг него. На ролике Наталья повыгиналась в мини, завораживая движениями.

"Танцы на пилоне для меня , это о том , что , когда ты Женщина - ты можешь быть легкой и нежной , но так же сильной и выносливой одновременно!

Может быть, когда нибудь я научу своё тело идеальной для него гибкости, ну а пока я горжусь собой что не сдаюсь и умею вот так!", - написала Денисенко под видео.

"Класс. Обязательно запишусь", - написал актер Тарас Цымбалюк.

Фанаты посмотрели ролики более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Красивые ноги, на такие ноги можно смотреть вечно", "Наталка, жду вас в Танцах со звездами, прям уже готова за вас голосовать! Очень красиво", "я так и не могу понять, пилон крутится или нет?".

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