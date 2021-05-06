Известная украинская актриса Наталка Денисенко показала, что ее расслабляет после напряженного рабочего дня
Звезда сериала «Крепостная» решила показать поклонникам фрагменты из своих рабочих будней, опубликовав новые видео в Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Актриса показала себя на съемочной площадке в конце рабочего дня. Вначале Денисенко появилась в кадре в халате и гриме для своего кинообраза. На столе перед актрисой стоял борщ. В подписи к видео она призналась, что после напряженных сцен ей помогает только еда.
«После эмоциональных сцен мне всегда хочется хорошенько поесть», - написала Денисенко.
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Затем она показала, как стилист расчесывает ей волосы.
«Вот оно: самый приятный момент моей работы», - довольным голосом произносит актриса на видео. Действия стилиста явно ее расслабляют.
Судя по этим кадрам, звезда действительно любит свою работу и получает от нее удовольствие.
Ранее мы писали, что актриса показала себя без макияжа и укладок.
"Еду на работу - лицо должно быть просто чистое, маникюр - соответствующий персонажу", - подписала видео из автомобиля актриса.
По словам актрисы, ей очень нравиться образ ее героини Ларисы из «Крепостной» с беременным животиком.
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