Известная украинская актриса Наталья Денисенко после завершения съемок в сериале «Крепостная» рассказала о своих впечатлениях от него

Денисенко запомнилась многим украинцам своей ролью Ларисы Яхонтовой в популярном сериале «Крепостная». В новом посте на своей странице в Инстаграм актриса решила рассказать о чувствах, которые у нее вызывает данный проект, пишет Politeka.net.

Так, Денисенко сообщила, что закончила съемки для третьего сезона сериала.

«Это был прекрасный путь…я с нетерпение жду осени чтобы увидеть эту глубокую, сильную, мудрую, прекрасную Ларису…», - рассказала актриса.

Она добавила, что в новом сезоне ей пришлось пережить некую трансформацию.

«В этот проект меня притянула судьба и в этом сезоне меня, Наталку-актрису ждала трансформация. И каждый раз, я понимаю, насколько все в моей жизни продуманно богом/вселенной. Как я кайфую от того где я, и что я делаю», - заявила Денисенко.

Она также назвала команду, работавшую над третьим сезоном сериала, «командой мечты».

При этом, актриса призналась, что пока не знает, будет ли у сериала еще один сезон.

Кроме того, актриса поделилась своим фото в образе с последнего дня съемок.

Поклонники Денисенко активно комментируют ее пост.

«Ждём не дождёмся! Так хочется узнать как сложилась судьба любимых героев!», «Наташенька вы как всегда великолепна, я вами восхищаюсь мудрая, красивая и просто очень талантливая актриса», «Надеюсь, что ваш персонаж найдёт свою любовь», «Очень гармонична в этой роли», - пишут люди.

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