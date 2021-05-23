Известная украинская актриса Наталья Денисенко после завершения съемок в сериале «Крепостная» рассказала о своих впечатлениях от него
Денисенко запомнилась многим украинцам своей ролью Ларисы Яхонтовой в популярном сериале «Крепостная». В новом посте на своей странице в Инстаграм актриса решила рассказать о чувствах, которые у нее вызывает данный проект, пишет Politeka.net.
Так, Денисенко сообщила, что закончила съемки для третьего сезона сериала.
«Это был прекрасный путь…я с нетерпение жду осени чтобы увидеть эту глубокую, сильную, мудрую, прекрасную Ларису…», - рассказала актриса.
Она добавила, что в новом сезоне ей пришлось пережить некую трансформацию.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Полякова призналась, кем ей приходится на самом деле "гастрольный муж": "Почти 10 лет..."
Лопес отбросила смущение, показав подкачанную фигуру в платье с огромными вырезами: "Хорошая работа, Дженни"
Рыбак показал девушку, к которой ушел после "Холостячки", сравнивали с Мишиной: "Женитесь, пока она рядом"
Неузнаваемый Крутоголов из "Дизель шоу" перешел к угрозам в адрес украинцев: "Я не Дорофеева, но..."
«В этот проект меня притянула судьба и в этом сезоне меня, Наталку-актрису ждала трансформация. И каждый раз, я понимаю, насколько все в моей жизни продуманно богом/вселенной. Как я кайфую от того где я, и что я делаю», - заявила Денисенко.
Она также назвала команду, работавшую над третьим сезоном сериала, «командой мечты».
При этом, актриса призналась, что пока не знает, будет ли у сериала еще один сезон.
Кроме того, актриса поделилась своим фото в образе с последнего дня съемок.
Поклонники Денисенко активно комментируют ее пост.
«Ждём не дождёмся! Так хочется узнать как сложилась судьба любимых героев!», «Наташенька вы как всегда великолепна, я вами восхищаюсь мудрая, красивая и просто очень талантливая актриса», «Надеюсь, что ваш персонаж найдёт свою любовь», «Очень гармонична в этой роли», - пишут люди.
Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко показала, как получает удовольствие на работе: "Вот оно: самый приятный момент".
Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Денисенко показала, как выглядит в обычной жизни без парика и грима: "Боже...".
Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Денисенко в платье с вырезом залезла на стол, поразив кадрами: "Самая-самая".